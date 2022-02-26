Певица Мадонна выступила в поддержку Украины

Певица Мадонна выступила в поддержку Украины

Американская певица Мадонна поддержала Украину и призвала присылать гуманитарную помощь, сообщает УНН.

"Пожалуйста, отправьте гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам граждан Украины, которые пострадали от этого кризиса именно в этот момент. Путин нарушил все действующие соглашения о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский!! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех!", — заявила она на своей на Instagram-странице.

В ролике Мадонна сравнила президента РФ Владимира Путина с Гитлером и Лениным и показала ему средний палец. Также в видео есть немало кадров раненых и погибших после российских атак.

"Путин лжет", — отметила Мадонна.
"Слава Украине! Героям Слава!", — добавила певица.
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