Певица Мадонна выступила в поддержку Украины

Американская певица Мадонна поддержала Украину и призвала присылать гуманитарную помощь, сообщает УНН.

"Пожалуйста, отправьте гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам граждан Украины, которые пострадали от этого кризиса именно в этот момент. Путин нарушил все действующие соглашения о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский!! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех!" , — заявила она на своей на Instagram-странице.

В ролике Мадонна сравнила президента РФ Владимира Путина с Гитлером и Лениным и показала ему средний палец. Также в видео есть немало кадров раненых и погибших после российских атак.

"Путин лжет" , — отметила Мадонна.