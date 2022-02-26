Подоляк: Ситуация в Киеве контролируемая на 100%

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что ситуация в Киеве контролируемая на 100%, и у России нет никаких шансов захватить город, сообщает Украинская правда.

Об этом Подоляк в эфире телеканала "Рада"

"Ситуация в Киеве контролируемая на 100%" , – сказал он.

"На любом направлении, где происходит то или иное боестолкновение, украинские ВСУ, Нацпол, даже терроборона одерживают победу. Сегодняшняя ночь показала, что никаких шансов у Российской Федерации точно нет и не будет" , – добавил Подоляк.

По словам Подоляка, Россия рассчитывала на блицкриг в Киеве, которого не произошло.

"Поэтому они в эту ночь должны были сломать нашу оборону. Потому и ДРГ, и обстрелы, причем обстрелы жилых кварталов… и высадка десанта, и попытки зайти бронетехникой – все это совершенно профессионально отражено нашими Вооруженными Силами. Нацполы, терробороны работают очень, очень хорошо в городе Киеве" , - сказал он.

Советник главы ОП добавил, что вражеские диверсионно-разведывательные группы, которых было много в начале, "сейчас все практически зафиксированы и частично уже уничтожены".