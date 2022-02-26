Зеленский: оружие мы не сложим, будем защищать наше государство

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг фейки о том, что он якобы призывает украинскую армию сложить оружие, сообщает Интерфакс-Украина.

"В сети очень много появилось фейковой информации, что мол, я призываю сложить оружие нашу армию и деэвакуацию. Значит так! Я здесь. Никакое оружие мы не сложим, будем защищать наше государство, потому что наше оружие – это наша правда. Наша правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети и мы все это будем защищать!" , - сообщил Зеленский в обращении.

Видеоролик с заявлением глава государства записал с ул. Банковой (Киев) на фоне знаменитого "Дома с химерами", расположенного напротив Офиса президента.