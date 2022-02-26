ГСЧС: в Киеве снаряд попал в жилой дом

В Киеве на проспекте Лобановского, 6-е произошло попадание снаряда в жилой дом, сообщает Украинская правда.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям подтвердила эту информацию.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в дом попала ракета.

"В жилой дом по ул. Лобановского, 6а попала ракета. Аварийно-спасательные службы следуют туда" , – заявил Кличко.

Фото: соцсети

За предварительной информацией, жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация, привлечены 12 человек и 3 единицы техники.