ГСЧС: в Киеве снаряд попал в жилой дом
В Киеве на проспекте Лобановского, 6-е произошло попадание снаряда в жилой дом, сообщает Украинская правда.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям подтвердила эту информацию.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в дом попала ракета.
"В жилой дом по ул. Лобановского, 6а попала ракета. Аварийно-спасательные службы следуют туда", – заявил Кличко.
За предварительной информацией, жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация, привлечены 12 человек и 3 единицы техники.