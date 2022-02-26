ГСЧС: в Киеве снаряд попал в жилой дом

ГСЧС: в Киеве снаряд попал в жилой дом
Фото: соцсети

В Киеве на проспекте Лобановского, 6-е произошло попадание снаряда в жилой дом, сообщает Украинская правда.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям подтвердила эту информацию.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в дом попала ракета.

"В жилой дом по ул. Лобановского, 6а попала ракета. Аварийно-спасательные службы следуют туда", – заявил Кличко.
c5c105a-274120990-789224215371255-860519
Фото: соцсети

За предварительной информацией, жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация, привлечены 12 человек и 3 единицы техники.

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics