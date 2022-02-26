Генштаб: ВСУ остановили наступление противника в Харьковской области

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации по состоянию на 6:00 26 февраля. Россия начала передислокацию резервов в приграничные с Украиной районы.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генерального штаба ВСУ.

Противник начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке и в северной части Киевской области. Осуществлены одиночные авиационные удары в районах Сумы, Полтава, Мариуполь.

С Черного моря Россия совершила пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины.

Управление действиями тактической авиации РФ происходит на территории Беларуси и Крыма. В частности в Мозыря (Беларусь) находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного военного округа РФ, которые могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины.

Установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе Шумского и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе Косовщина (оба населенных пункта – в Сумской области).

"Враг неоднократно применял оперативно-тактическую авиацию в районах Южный и Одесса, по аэродрому Озерное, по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области" , – заявили в Генштабе.

Сообщается, что Вооруженные сили Украины остановили наступление противника и продолжает ведение оборонных боев в Харьковской области. Ведутся городские бои в Ахтырке (Сумская область).

"На приморском направлении в районе Коблево в результате огня механизированных подразделений 28 омбр уничтожены катера и до 20 человек личного состава ДРГ противника. Группой инженерных заграждений Военно-Морских Сил ВС Украины осуществлено минирование десантно-доступных участков" , – добавили в Генеральном штабе.

Воздушные силы ВСУ продолжают отражения авиаударов и нанесение огневого поражения по скоплению живой силы и военной техники врага в Киевской, Черниговской и Херсонской областях.