Мэр Херсона: над городом украинский флаг, будем жить

Украинские защитники продолжают удерживать контроль над Херсоном, над городом – украинский флаг, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил мэр города Игорь Колыхаев в Facebook.

"Над Херсоном украинский флаг! Город работает и живёт. В 6:30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город. Будем жить!" , – написал он.

Мэр добавил, что сейчас решается вопрос с продуктами и хлебом. Он посоветовал жителям следить за обновлениями информации на официальном сайте горсовета.

Колыхаев подчеркнул, что водоснабжение в городе происходит обычном режиме, а информацию про "воду по часам" назвал фейком. Все аварии стараются устранять оперативно.

Он добавил, что 25 февраля в бомбоубежищах Херсона родились двое здоровых мальчишек.