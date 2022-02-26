Глава МИД Дмитрий Кулеба требует от мира полностью изолировать Россию после попадания ракеты в жилой дом в Киеве, сообщает Украинская правда.

Об этом Кулеба заявил в Twitter

"Киев — наш чудесный мирный город — пережил еще одну ночь под нападениями российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве.

Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!" , – написал глава МИД Украины.

Ранее в Киеве на проспекте Лобановского, 6 российский снаряд попал в жилой дом.