Кулеба требует от мира полностью изолировать Россию
Глава МИД Дмитрий Кулеба требует от мира полностью изолировать Россию после попадания ракеты в жилой дом в Киеве, сообщает Украинская правда.
Об этом Кулеба заявил в Twitter
"Киев — наш чудесный мирный город — пережил еще одну ночь под нападениями российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве.
Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!", – написал глава МИД Украины.
Ранее в Киеве на проспекте Лобановского, 6 российский снаряд попал в жилой дом.