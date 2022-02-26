Facebook запретил рекламу и монетизацию для российских госСМИ

Facebook предпринимает дополнительные шаги в ответ на вторжение России в Украину. В настоящее время компания запрещает российским государственным СМИ размещать рекламу или монетизировать ее платформу в любой точке мира, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом заявил вице-президент компании Meta, которой принадлежит Facebook, Ник Клегг в Twitter.

Также российские госСМИ будут промаркированы специальной меткой в соцсети. Данные изменения уже начали внедряться и будут продолжаться до выходных.