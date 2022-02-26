Кличко: российских войск в Киеве нет, но действуют диверсанты

По состоянию на утро, 26 февраля российских войск в Киеве нет. Впрочем, сейчас в городе действуют диверсионные группы, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

"Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город, в частности, со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в Киеве действуют, к сожалению, диверсионные группы" , - рассказал Кличко.

Ранее сообщалось, что в районе станции метро "Берестейская" в Киеве украинские войска уничтожили русскую колонну. Добавим, украинские военные отбили ночную атаку российских диверсантов на воинскую часть, расположенную недалеко от станции метро "Берестейская".