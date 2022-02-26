Минэнерго: Киевская ГЭС под контролем ВСУ, работает в штатном режиме

Министр энергнетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Киевская гидроэлектростанция находится под контролем Вооруженных сил Украины и работает в штатном режиме.

Об этом он написал в Facebook﻿.

"Украинские вооруженные силы во время продолжительных боев этой ночью отбили Киевскую ГЭС у российских оккупантов. Станция полностью находится под контролем. Технический персонал покинул хранилища и приступил к работе" , – заявил Галущенко.

Он добавил, что по состоянию на 8:30 26 февраля станция работает в штатном режиме