Минэнерго: Киевская ГЭС под контролем ВСУ, работает в штатном режиме
Министр энергнетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Киевская гидроэлектростанция находится под контролем Вооруженных сил Украины и работает в штатном режиме.
Об этом он написал в Facebook.
"Украинские вооруженные силы во время продолжительных боев этой ночью отбили Киевскую ГЭС у российских оккупантов. Станция полностью находится под контролем. Технический персонал покинул хранилища и приступил к работе", – заявил Галущенко.
Он добавил, что по состоянию на 8:30 26 февраля станция работает в штатном режиме