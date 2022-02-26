Военная администрация: на улицах Сум ведутся уличные бои
В Сумах ведутся уличные бои, людей просят не выходить из дома. Об этом заявили в Сумской областной военной администрации, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.
"Внимание! Сейчас на улицах враг. Территориальная оборона ведет уличные бои и гражданские должны оставаться дома", – говорится в сообщении.
Позже в областной военной администрации добавили:
"На Курской в Сумах серьезное сражение. Наша тероборона начала останавливать колонну вражеских бензовозов в городе".
Жителей просят держаться подальше от окон, не выходить на улицу, не снимать на телефоны.
Также сообщалось, что в Сумах силы терробороны задержали российских военных.
Ситуация в области
По словам Дмитрия Живицкого, председателя Сумской ОВА, который отчитывался о ситуации по области по состоянию на 9:00 26 февраля, ночь прошла более менее спокойно.
Сейчас российские войска отступили вглубь Российской Федерации. Город Шостка находится в обороне, окружен блокопостами. Над Конотопом был пролет самолетов, которые, очевидно, устремлялись вглубь страны.