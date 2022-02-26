Военная администрация: на улицах Сум ведутся уличные бои

В Сумах ведутся уличные бои, людей просят не выходить из дома.﻿ Об этом заявили в Сумской областной военной администрации, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

"Внимание! Сейчас на улицах враг. Территориальная оборона ведет уличные бои и гражданские должны оставаться дома" , – говорится в сообщении.

Позже в областной военной администрации добавили﻿:

"На Курской в Сумах серьезное сражение. Наша тероборона начала останавливать колонну вражеских бензовозов в городе".

Жителей просят держаться подальше от окон, не выходить на улицу, не снимать на телефоны.

Также сообщалось, что в Сумах силы терробороны задержали российских военных.

Ситуация в области

По словам Дмитрия Живицкого, председателя Сумской ОВА, который отчитывался о ситуации по области по состоянию на 9:00 26 февраля, ночь прошла более менее спокойно.

Сейчас российские войска отступили вглубь Российской Федерации. Город Шостка находится в обороне, окружен блокопостами. Над Конотопом был пролет самолетов, которые, очевидно, устремлялись вглубь страны.