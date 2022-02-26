Садовый: во Львовской области высадился российский десант, им дали отпор

В городе Броды Львовской области высадился российский десант. По словам мэра Львова Андрея Садового, украинские военные дали им отпор, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

"В районе Бродов в 9 утра на 3 вертолетах высадился российский десант. Около 60 человек. Наши войска дали им отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в район Левятина. Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту! Держим ситуацию на контроле" , - сказано в сообщении.