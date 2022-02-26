В СБУ Львовской области опровергли информацию о высадке российского десанта

В СБУ Львовской области опровергли информацию о высадке российского десанта
Фото: иллюстративное, из Facebook

Мэр Львова Андрей заявил, что в городе Броды Львовской области высадился российский десант. В СБУ эту информацию опровергли, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

"Пока распространяют инфо﻿рмацию о высадке десанта РФ в районе населенного пункта Броды - это не соответствует действительности!", - сообщили﻿ в Службе безопасности.

Там добавили, что работала украинская авиация и призвали граждан сохранять спокойствие.

Ранее сообщение о высадке российского десанта опубликовал мэр Львова, но она оказалась неточной.

"В районе Бродов в 9 утра на 3 вертолетах высадился российский десант. Около 60 человек. Наши войска дали им отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в район Левятина. Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту! Держим ситуацию на контроле", - сказано в сообщении.
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