В СБУ Львовской области опровергли информацию о высадке российского десанта
Мэр Львова Андрей заявил, что в городе Броды Львовской области высадился российский десант. В СБУ эту информацию опровергли, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.
"Пока распространяют информацию о высадке десанта РФ в районе населенного пункта Броды - это не соответствует действительности!", - сообщили в Службе безопасности.
Там добавили, что работала украинская авиация и призвали граждан сохранять спокойствие.
Ранее сообщение о высадке российского десанта опубликовал мэр Львова, но она оказалась неточной.
"В районе Бродов в 9 утра на 3 вертолетах высадился российский десант. Около 60 человек. Наши войска дали им отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в район Левятина. Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту! Держим ситуацию на контроле", - сказано в сообщении.