В СБУ Львовской области опровергли информацию о высадке российского десанта

Мэр Львова Андрей заявил, что в городе Броды Львовской области высадился российский десант. В СБУ эту информацию опровергли, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

"Пока распространяют инфо﻿рмацию о высадке десанта РФ в районе населенного пункта Броды - это не соответствует действительности!" , - сообщили﻿ в Службе безопасности.

Там добавили, что работала украинская авиация и призвали граждан сохранять спокойствие.

Ранее сообщение о высадке российского десанта опубликовал мэр Львова, но она оказалась неточной.