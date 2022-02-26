Данилов: в мессенджерах вражеские агенты расспрашивают, как добраться до Киева

На разные форумы и в группы в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, созданные жителями Киевской области, добавляются вражеские агенты, которые расспрашивают, как добраться до города, сообщает Новое время.

Об этом заявил в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Авторы сообщений активно расспрашивают в разных вариациях о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь. У всех авторов есть одинаковая особенность: все они новые участники, которые присоединились к группам только с 25 февраля, пишут в основном на русском языке.

Уважаемые жители Киевщины, будьте внимательны! Лица, которые расспрашивают информацию, – это вражеские агенты. Не указывайте маршруты движения, как и куда добраться и где еще есть свободные и доступные дороги" , — сообщил он.

Данилов советует жаловаться администрациям групп и писать заглавными буквами, что человек может быть оккупантом, собирающим информацию.