МВД предупредило о фейковых звонках семьям военнослужащих
МВД предупредило украинцев о вероятных фейковые звонки с номеров военнослужащих их родным и близким, сообщает РБК-Украина.
В ведомстве сообщили, что происходят фейковые звонки с номеров военнослужащих близким и родным с недостоверной информацией об их состоянии и месте пребывания.
"Просьба проинформировать близких и родных относительно действий в таких ситуациях. Информация сейчас проверяется на достоверность. Но если такие звонки действительно будут, то задавайте вопрос на который знаете лишь вы двое ответ", - говорится в сообщении.
Вопросы, которые надо задать человеку что вам звонит, если получили такой звонок:
- Название детского сада, в который ходил.
- Номер школы, в которой учился.
- День рождения матери.