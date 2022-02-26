Мародеры оставляют метки на дверях после вторжения России

Жителей украинских городов предупредили о вероятности мародерства в квартирах и показали метки, которые могут оставлять злоумышленники на дверях, сообщает РБК-Украина.

Согласно сообщениям Telegram-каналов, в частности, в столице зафиксированы многочисленные случаи наклеивания "объявлений" на замки для проверки квартир, из которых выехали хозяева после начала вторжения российских войск на территорию Украины.

"Просьба к жителям во всех городах - снимайте такие метки! Их лепят мародеры. Не будьте равнодушными осматривайте регулярно каждый свой этаж" , - говорится в сообщении.

Напомним, что 26 февраля Виталий Кличко и Национальная гвардия обратились к жителям Киева с просьбой не пересекать мосты через Днепр.