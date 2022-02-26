Украина просит МАГАТЭ наложить санкции на атомные технологии РФ

Постоянное представительство в Украине международных организаций (Вена) проинформировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о захвате ЧАЭС вооруженными силами России и предлагаемых Украиной в связи с этим санкциях, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно письму представительства к агентству, которое находится в распоряжении Энергореформы, Украина просит МАГАТЭ cоздать специальную оперативную группу для наблюдения за действиями РФ, поскольку его агрессия против Украины и действия на Чернобыльской площадке дают основания сомневаться в эффективности существующих режимов безопасности.

Помимо этого, Украина просит поднять вопрос о введении санкций на строительство новых АЭС по технологиям, разработанным в России, а также провести международный аудит ядерного материала, находящегося в ее распоряжении.

"Украина рассматривает МАГАТЭ как уникальную и мощную международную организацию, надеясь, что наряду с выражением глубокой озабоченности оно создаст условия для оказания давления на Россию до того, как президент Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия как последнего аргумента в его борьбе за личные амбиции" , – говорится в письме.

Согласно ему, Украина полностью соблюдает все международные обязательства в ядерной сфере и действительно надеется на эффективную и действенную поддержку со стороны всех государств-членов МАГАТЭ.

При этом представительство отметило, что с 24 февраля Чернобыльская АЭС захвачена "неадекватными и непредсказуемыми войсками ВСУ РФ", в результате чего ядерные объекты на всей территории Украины остаются в зоне наибольшего риска.

"Новый безопасный конфайнмент, построенный за счет значительного количества стран, чтобы защитить мир от радиационных последствий разрушенного 4-го энергоблока, сейчас находится под угрозой случайного нападения беспилотных летательных аппаратов, взрывоопасных устройств или другого военного снаряжения, используемого ВС России против Украины" , – подчеркивается в письме.

По состоянию на 25 февраля 2022 года также была объявлена воздушная тревога на площадке Хмельницкой АЭС в город Нетишине, также акцентировало представительство.

Как сообщалось, 24 февраля вечером Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) проинформировала МАГАТЭ об утрате контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в результате военного нападения.

"Атомные электростанции, другие ядерные и радиационные объекты Украины являются объектами мирного использования ядерной энергии, они не рассчитаны на ведение военных действий и не должны подвергаться нападению в соответствии со статьей 56 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года о защите жертв международных вооруженных конфликтов" , – подчеркнул при этом регулятор.

Позже Минприроды сообщило, что показатели мощности дозы гамма-излучения в зоне отчуждения ЧАЭС в 2-15,8 раза превышают среднегодовые в зависимости от объекта.

Со своей стороны ГИЯРУ объяснила превышение контрольных уровней дозы гамма-излучения в зоне отчуждения ЧАЭС нарушением верхнего слоя грунта вследствие большого количества тяжелой военной техники.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина также заявила, что действия России по захвату ЧАЭС прямо нарушают ст.56 Дополнительного протокола 1977 года к Женевским конвенциям.

"АЭС и другие объекты поблизости, даже военные, не должны подвергаться нападению – это может привести к высвобождению опасных сил и дальнейшим тяжелым потерям" , – написала она в Твиттере 25 февраля.

Захват российскими оккупантами зоны отчуждения ЧАЭС грозит ядерной катастрофой для всего мира, заявило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В этот же день Верховная Рада обратилась к парламентам и правительствам мира с просьбой закрыть небо над Киевом и зоной отчуждения ЧАЭС.

"Для того, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения, уберечь жизнь невинных украинских детей, женщин и мир от новой ядерной катастрофы, призываем вас закрыть небо над Киевом и зоной отчуждения ЧАЭС" , – сказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, обращаясь от ее имени к парламентам и правительствам мира.

В ночь с пятницы на субботу глава ГИЯРУ Олег Кориков, заявил, что Украина рассчитывает на принятие действенных мер влияния на страну агрессора Российскую Федерацию со стороны МАГАТЭ и других международных организаций из-за захвата ЧАЭС и зоны отчуждения.