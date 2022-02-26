Верещук: нужно вернуть тысячи трупов россиян домой

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь в перевозке тысяч трупов российских военных на их родину, сообщает Деловая столица.

"Мы просим, чтобы Международный Красный Крест помог вывезти тела русских солдат в Российскую Федерацию. Тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная потребность... В РФ должны знать, сколько таких тел и сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле" , — сказала политик.

Кроме того, она дала совет россиянам.