Верещук: нужно вернуть тысячи трупов россиян домой
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь в перевозке тысяч трупов российских военных на их родину, сообщает Деловая столица.
"Мы просим, чтобы Международный Красный Крест помог вывезти тела русских солдат в Российскую Федерацию. Тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная потребность... В РФ должны знать, сколько таких тел и сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле", — сказала политик.
Кроме того, она дала совет россиянам.
"Мы еще раз обращаемся к россиянам. Сделайте так, чтобы тел ваших мужчин, ваших сыновей было меньше. Иным образом — их будут тысячи... Победа будет за нами. Слава Украине!", — подытожила Верещук.