Глава Луганской ОГА: россияне оккупировали Станицу Луганскую

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска временно оккупировали Станицу Луганскую, Крымское и Марковку, сообщает Новое время.

В своем Facebook Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области по состоянию на 11:30.

Северодонецк готовится к обороне, гуманитарная составляющая удовлетворительная. Жителей призывают оставаться в укрытиях. В Лисичанске тихо, гуманитарная ситуация удовлетворительная, вокзал готов принимать поезда для эвакуации.

В Попасной тихо, в отличие от ночи, эвакуационный поезд уехал, гуманитарная составляющая удовлетворительная. В Счастье тихо, людей собирают для эвакуации в Петропавловку, есть проблема с топливом. Количество жертв пока не установлен.

В Беловодске полиция следит за общественным порядком, после вчерашнего наступления оружие собирают и дистанцируют от местного населения. Развозят хлеб, работают над восстановлением газо- и электроснабжения.

В Горском идут обстрелы Катериновки, Новотошковского, Бахмутской трассы. Гуманитарная составляющая удовлетворительная. В Новоайдаре тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная, осложнен подвоз продуктов. В Алексеевке снаряд повредил дом многодетной семьи.

в Старобельске тихо, жителей призывают оставаться в укрытиях. Для пострадавших от обстрелов организовывают жилье. В Сватовом тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная, работает один маршрут общественного транспорта. В Новопскове тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная.

Власти во всех населенных пунктах находятся на местах.