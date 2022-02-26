Коммерсант: Россия может потерять половину гражданских самолетов

Власти Европейского Союза приняли решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхование и техобслуживание, сообщает Коммерсант.

Это означает, что российские авиакомпании должны вернуть лизингодателям все взятые в Европе самолеты. В Министерстве транспорта РФ запланировано экстренное совещание по этому вопросу, на котором авиакомпаниям могут разрешить не выполнять это требование.

Издание ссылается на итоги совещания у премьер-министра Ирландии Михола Мартина, страны, в юрисдикции которой зарегистрирована большая часть парка европейских самолетов.

Эти санкции могут за месяц сократить парк российских авиакомпаний более чем вдвое.

По последним данным агентства Cirium, в лизинге у международных компаний находится более половины (55%) всего российского авиационного флота. Авиакомпании РФ эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров, 777 из них – в лизинге. У иностранных владельцев российские перевозчики арендуют 515 самолетов рыночной стоимостью в $10 млрд.

Санкции ЕС означают выход из России или невозможность полноценной эксплуатации всех самолетов Airbus, а потенциально – и Boeing, потому что США могут принять аналогичные меры.

Российские власти могут принять документы, позволяющие компаниям не вывозить самолеты из России. Но конфискация будет означать, что в будущем ни один лизингодатель не даст таким авиакомпаниям свои самолеты.