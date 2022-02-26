Словения и Хорватия предоставят Украине помощь

Словения передаст Украине каски, винтовки и боеприпасы, сообщил министр обороны Словении Матей Тонин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы отправим им каски, винтовки и соответствующие боеприпасы" , - сказал Тонин в эфире 24UR ZVEČER, передает 24ur.com.

Добавим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Хорватия готовит решение, чтобы помочь Украине.