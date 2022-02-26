Словения и Хорватия предоставят Украине помощь
Словения передаст Украине каски, винтовки и боеприпасы, сообщил министр обороны Словении Матей Тонин, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы отправим им каски, винтовки и соответствующие боеприпасы", - сказал Тонин в эфире 24UR ZVEČER, передает 24ur.com.
Добавим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Хорватия готовит решение, чтобы помочь Украине.
"Разговор с хорватским коллегой Горданом Грличем-Радманом. Загреб помнит, как Украина в начале 90-х конкретными решениями помогла хорватам в Отечественной войне. Теперь Хорватия готовит решение, чтобы отблагодарить. Я также поблагодарил за поддержку санкций ЕС против российских захватчиков", - написал Кулеба в Twitter в субботу.