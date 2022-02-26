Кличко призвал бизнес помочь киевлянам
Мэр Киева Виталий Кличко призвал бизнес помочь киевлянам продуктами, водой и товарами первой необходимости, сообщает Украинская правда.
"Я обращаюсь к бизнесу – город сегодня делает все, что может, – окажите помощь киевлянам – продуктам питания, водой, предметам первой необходимости".
Мэр подчеркнул, что в помощи нуждаются люди, которые находятся в укрытиях, в метро, в больницах. Также, по его словам, необходима помощь нашим защитникам.
Кличко призвал жителей оставаться дома или в укрытиях.
Он также добавил, что метро будет работать как укрытие, а транспортных перевозок уже осуществлять не будет.