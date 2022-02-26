Зеленский: мы выстояли и сломали план оккупантов

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты хотели захватить Киев и установить в нем марионеточную власть, но украинская армия не дала планам врага осуществиться, сообщает Новое время.

"Мы выстояли и успешно отражаем атаки врага… Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются именно нашей армией. Оккупанты хотели заблокировать центр нашей страны и поставить тут своих марионеток, как в Донецке.

Мы сломали их планы, они не получили ни единого преимущества. На наших улицах, в небе Киева, Василькове, Вышгороде, даже в окрестных полях продолжалась битва за Киев" , — подчеркнул глава государства в обращении.

Зеленский заявил, что оккупанты применили против украинских защитников ракеты, истребители, беспилотники, артиллерию, бронетехнику, диверсантов и десант, обстреливают жилые кварталы и пытаются уничтожить энергетические объекты.

Глава государства ранее предупреждал, что ночь на 26 февраля будет тяжелой, российские войска применят все силы и пойдут на штурм.