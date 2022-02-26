Россия имитирует воздушный бой над Чернобылем для провокаций в СМИ

Войска РФ устроили имитацию воздушного боя над зоной, чтобы обвинить в этом украинцев. Таким образом они готовят ряд фейковых новостей для мировых СМИ, заявляет Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, сообщает РБК-Украина.

"Прямо сейчас над зоной идет имитация воздушного боя. Мы имеем информацию о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами. Государство Украина не ведет боевых действий в Чернобыле" ,- говорится в заявлении.

Там также сообщили что радиационный фон повышен в связи с передвижением военной техники захватчика.

"Работники предприятий зоны отчуждения, до последнего оставались на объектах, ответственно выполняя свои функции по обеспечению безопасности, физической защиты, не смотря на обстоятельства" , - отмечается в сообщении.

Сейчас о состоянии части работников объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища радиоактивных отходов неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что Украина потеряла контроль над Чернобылем.