Генштаб: противник продолжает наступление с целью блокировки Киева

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что российские военные продолжают наступление на Киев с целью блокирования столицы и свержения украинской власти.

Об этом говорится в возведении Генштаба по состоянию на 11.00.

"Противник продолжает наступательные действия на избранных направлениях. Основные усилия сосредотачивают в Полесском, Северском, Слобожанском и Таврическом операционных районах. Основной целью операции оккупантов является окружение и блокирование Киева, "демилитаризация" и "денационализация" Украины, принуждение украинского руководства к изменению политического курса на российских условиях" , – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что российские армейские подразделения теряют наступательный темп, ожидают ввода в бой дополнительных подразделений и вынуждены останавливаться для пополнения запасов.

"На Полесском направлении до семи батальонных тактических групп враг остановлен в районах Бородянки, Бучи, Вышгорода. Российские захватчики частично потеряли боеспособность и пытаются перегруппироваться. Российские оккупанты предприняли попытку высадки воздушного десанта в районе Томиловки и на аэродроме Васильков (десант уничтожен)" , – заявили в Генеральном штабе.

Наступление на Киев продолжается и со стороны Черниговской области – до 14 батальонных тактических групп (БТГр) российской армии. Вооруженные силы Украины остановили их в районе Нежина, Большой Дороги, Обычева. Также наступление кафиров остановлено в районах Сум, Прилук и Киева, добавили в Генштабе.

"На этом направлении за время операции введено 17 БТГр. Резервов у оккупанта не осталось" , – говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении российские войска остановлены перед Ахтыркой (Сумская область) и в районах Богодухова, Дергачев, Печенегов (Харьковская область)

"На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия и вынужден вводить вторые эшелоны по направлению – к 3 БТГр из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа" , – заявили в Генеральном штабе.

Также сообщается, что украинский беспилотник Bayraktar TB2 поразил цели противника у аэродрома Гостомель.