Эстония закрывает свое авиапространство для России

Эстония запретит российским авиалиниям пользоваться авиапространством страны, заявил министр экономических дел и инфраструктуры Таави Аас, сообщает Экономическая правда.

"Эстония присоединяется к инициативе Польши и запретит всем российским авиакомпаниям использовать наше воздушное пространство" , - сказал он.

Сейчас разрабатывается предложение, после которого запрет вступит в силу.

"Я приглашаю наших балтийских коллег сделать то же, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства" , – сказал министр.