Эстония закрывает свое авиапространство для России
Эстония запретит российским авиалиниям пользоваться авиапространством страны, заявил министр экономических дел и инфраструктуры Таави Аас, сообщает Экономическая правда.
"Эстония присоединяется к инициативе Польши и запретит всем российским авиакомпаниям использовать наше воздушное пространство", - сказал он.
Сейчас разрабатывается предложение, после которого запрет вступит в силу.
"Я приглашаю наших балтийских коллег сделать то же, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства", – сказал министр.
"Европа должна быть единственной и решительной в ответе на вторжение России в Украину. Слава Украине!", – добавил он.