ОГА: в Сумской области российские диверсанты разбрасывают взрывчатку

В Сумской области диверсионные группы занимаются распространением заминированных ценных вещей и технических гаджетов, сообщает Сегодня.

Об этом говорится в сообщении Сумская областная военной администрации.

"Обратите внимание! Срочно!!! Диверсионные группы занимаются распространением на подконтрольной территории ценных вещей, технических гаджетов заминированных! Не трогать и срочно сообщать о таких фактах" , – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на улицах Сум идут бои. В разных районах города есть военная техника. Жители города должны оставаться дома. И дальше держаться от окон.