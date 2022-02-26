ОГА: в Сумской области российские диверсанты разбрасывают взрывчатку
В Сумской области диверсионные группы занимаются распространением заминированных ценных вещей и технических гаджетов, сообщает Сегодня.
Об этом говорится в сообщении Сумская областная военной администрации.
"Обратите внимание! Срочно!!! Диверсионные группы занимаются распространением на подконтрольной территории ценных вещей, технических гаджетов заминированных! Не трогать и срочно сообщать о таких фактах", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что на улицах Сум идут бои. В разных районах города есть военная техника. Жители города должны оставаться дома. И дальше держаться от окон.
"Ситуация в целом контролируемая. Наши военные и тероборона дают достойный отпор противнику. Мы победим, потому что мы – на своей земле. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине", – рассказал заместитель председателя военной администрации Сумской области Вячеслав Печененко.