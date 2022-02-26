Минэнерго: население и бизнес не будут отключать от света за неуплату

Поставщики будут продолжать предоставлять услуги по подаче электричества даже клиентам, которые не оплачивают счета. Такое поручение дало Министерство энергетики, сообщает UBR.

Операторы систем распределения (ОСР) не будут отключать население и бизнес от электроэнергии за неуплату услуг. Соответствующие задачи перед поставщиками поставило Министерство энергетики.

"Министр энергетики довел до сведения руководства компаний операторов систем распределения информацию о возможности отключения никаких категорий потребителей от энергоснабжения – ни бытовых потребителей, ни предприятий государственной и коммунальной собственности, ни бизнеса - на время действия военного состояния", – сказано в сообщении .

До этого мобильные операторы согласились не отключать интернет и связь абонентам за неуплату.