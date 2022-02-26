"Укрзализныця" назначила эвакуационные рейсы из Киева на запад

"Укрзализныця" назначила ряд эвакуационных рейсов из Киева на запад Украины, сообщает Деловая столица.

Так, с Киевского вокзала в или через Львов поезда будут отправляться по такому графику:

14:00 — дополнительный поезд №915 во Львов

15:02 — поезд №55 в Рахов

16:50 — поезд №249 в Черновцы

17:00 — дополнительный поезд в Ужгород

17:12 — поезд №13 в Солотвино

18:30 — поезд №81 в Ужгород

19:06 — поезд №43 в Ивано-Франковск

19:48 — поезд №95 в Рахов

20:05 — поезд №29 в Ужгород

20:12 — поезд №49 в Трускавец

20:21 — поезд №57 в Ворохту

20:21 — поезд №59 в Чоп

22:22 — поезд №7 в Черновцы

22:37 — поезд №91 во Львов

Пассажиров просят сохранять спокойствие и ждать следующего рейса.