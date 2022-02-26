"Укрзализныця" назначила эвакуационные рейсы из Киева на запад

"Укрзализныця" назначила эвакуационные рейсы из Киева на запад
Фото: Facebook

"Укрзализныця" назначила ряд эвакуационных рейсов из Киева на запад Украины, сообщает Деловая столица.

Так, с Киевского вокзала в или через Львов поезда будут отправляться по такому графику:

  • 14:00 — дополнительный поезд №915 во Львов
  • 15:02 — поезд №55 в Рахов
  • 16:50 — поезд №249 в Черновцы
  • 17:00 — дополнительный поезд в Ужгород
  • 17:12 — поезд №13 в Солотвино
  • 18:30 — поезд №81 в Ужгород
  • 19:06 — поезд №43 в Ивано-Франковск
  • 19:48 — поезд №95 в Рахов
  • 20:05 — поезд №29 в Ужгород
  • 20:12 — поезд №49 в Трускавец
  • 20:21 — поезд №57 в Ворохту
  • 20:21 — поезд №59 в Чоп
  • 22:22 — поезд №7 в Черновцы
  • 22:37 — поезд №91 во Львов

Пассажиров просят сохранять спокойствие и ждать следующего рейса.

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