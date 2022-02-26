"Укрзализныця" назначила эвакуационные рейсы из Киева на запад
"Укрзализныця" назначила ряд эвакуационных рейсов из Киева на запад Украины, сообщает Деловая столица.
Так, с Киевского вокзала в или через Львов поезда будут отправляться по такому графику:
- 14:00 — дополнительный поезд №915 во Львов
- 15:02 — поезд №55 в Рахов
- 16:50 — поезд №249 в Черновцы
- 17:00 — дополнительный поезд в Ужгород
- 17:12 — поезд №13 в Солотвино
- 18:30 — поезд №81 в Ужгород
- 19:06 — поезд №43 в Ивано-Франковск
- 19:48 — поезд №95 в Рахов
- 20:05 — поезд №29 в Ужгород
- 20:12 — поезд №49 в Трускавец
- 20:21 — поезд №57 в Ворохту
- 20:21 — поезд №59 в Чоп
- 22:22 — поезд №7 в Черновцы
- 22:37 — поезд №91 во Львов
Пассажиров просят сохранять спокойствие и ждать следующего рейса.