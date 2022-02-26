Криптосообщество просить дать инфу о кошельках политиков в РФ и Беларуси

Украинское криптосообщество просит предоставить за вознаграждение любую информацию о криптокошельках российских и белорусских политиков, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина.

"Блокчейн-индустрия – не место для российских политических преступников. Украинское криптосообщество готово предоставить вознаграждение за любую информацию о криптокошельках российских и белорусских политиков и их близлежащем окружении (их представителей, доверенных лиц и детей).

В условиях войны политические преступники и их сообщники могут попытаться вывести свои капиталы в криптоактивы. Мы будем их преследовать. Все их криптокапиталы будут маркированы, их ценность будет равна 0", - сказано в сообщении .

Также указано, к кому обращаться с информацией.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что Минцифра призвала заблокировать Apple Store для россиян.

А также, что "ковидную тысячу" теперь можно потратить на помощь украинской армии.