В Volkswagen видят лишь один путь прекращения войны в Украине

Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс с ужасом отреагировал на начало войны в Украине. Руководитель компании сообщил, каким он видит путь окончания войны, сообщает РБК-Украина.

"Как один из крупнейших в мире автопроизводителей с 660 000 сотрудников, мы с большой тревогой наблюдаем за войной в Украине" , — заявил Герберт Дисс на конференции.

Дисс объяснил, что была создана целевая группа для оценки возможных последствий, например, для отношений с поставщиками в связи с введением санкций против России.

"Мы убеждены, что остановить войну можно только по принципам международного права" , — сказал Дисс.

Главное сейчас – обеспечить безопасность сотрудников в регионе. Сотрудникам, работающим в Украине, предложили покинуть страну.

Напомним, что иностранные компании массово отказываются от поставок автомобилей в Россию. Речь идет о десятках тысяч машин.