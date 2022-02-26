В ЕС не осталось стран, несогласных с отключением России от SWIFT

По состоянию на субботу, 26 февраля, в Европе не осталось стран, которые бы не поддержали отключение России от международной межбанковской системы проведения платежей SWIFT, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает Деловая столица.

"Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в Европе не осталось стран, не согласных с таким шагом" , — говорится в сообщении.

Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщал, что идею об отключении России от международной системы передачи информации для проведения платежей SWIFT заблокировали по меньшей мере четыре страны – Германия, Венгрия, Италия и Кипр.

Позже все вышеперечисленные страны, кроме Венгрии, подтвердили, что готовы не будут блокировать такое отключение.

26 февраля в Венгрии заявили, что не блокируют отключение России от SWIFT, но пока не объявили о таком шаге.