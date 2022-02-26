Резников: противник меняет тактику и активнее применяет диверсантов

Министр обороны Алексей Резников рассказал о ситуации в Украине на фоне продолжающегося уже 55 часов полномасштабного вторжения, сообщает Новое время.

По его данным, по состоянию на утро, 26 февраля, количество уничтоженных российских окупантов превысило 3000 человек. А более 200 интервентов попали в плен. Количество пленных увеличивается, ведь враг не ожидал такого отпора, и сдается сам.

Резников отметил, что россияне пытаются изменить тактику и начали активнее применять ДРГ и десант. Армия и терроборона эффективно их обезвреживают, но силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на опережение.

"Обращаюсь ко всем. В Киеве, Харькове, других городах действуют корректировщики, которые могут навести огонь на ваши дома или проложить дорогу российским войскам. Они глаза врага.

Если вы видите подозрительных лиц, устанавливающих маяки, наносящих метки или если они не могут четко объяснить цель своего пребывания в определенном месте, задерживайте их самостоятельно или информируйте терроборону. Задержанные могут стать источником полезной информации" , – написал он.

Он призвал граждан, сознательно сотрудничающих с российскими оккупантами, или тех, кто может быть введен ими в заблуждение, не вестись на обещания "подзаработать".

Также он обратился к жителям украинских сел и небольших городков, а также ко всем, кто будет иметь соответствующую возможность, задерживать или поджигать колонны с топливом, идущие позади российской бронетехники. Ведь когда танки остановятся, украинские войска их смогут захватить.