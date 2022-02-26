Bloomberg: США серьезно рассматривают отключение России от SWIFT

США серьезно рассматривают вопрос о том, стоит ли добиваться отключения России от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT в связи с вторжением в Украину, сообщает Новое время.

По словам двух источников агентства Bloomberg, чиновники обсуждают этот вопрос с Федеральной резервной системой. Другой собеседник сообщил, что переговоры с Европейской комиссией уже начались.

Дискуссии в США знаменуют собой смену курса, так как президент Джо Байден заявлял ранее, что воздерживается от такого шага, так как европейские союзники обеспокоены рисками, которые такой шаг представляет для их экономики.

Однако сейчас чиновники в США и Европе стремятся к более жестким последствиям для Москвы вдобавок к санкциям, которые они уже обнародовали.