Флот РФ объявил "контртеррористическую операцию" в Черном море

Украинские пограничники сообщили о закрытии российскими ВМС района в северо-западной части Черного моря якобы для контртеррористической операции. В Государственной пограничной службе Украины отметили, что эта часть - украинский, а не российский берег, сообщает РБК-Украина.

"Пребывание кораблей и судов в данном районе будет расцениваться, как террористическая угроза" , - говорится в сообщении, которое российские ВМС распространяют по открытым каналам безопасности судоходства.

В ГПС Украины отметили, что на северо-западе Черного моря украинский, а не российский берег.

Это уже не первая угроза с начала вторжения российских войск

Кроме этого, утром 26 февраля пограничники Измаильского отряда наблюдали активность вражеских дронов. Беспилотные летательные аппараты агрессора с высоты около 1 км разведывали побережье Черного моря и реки Дунай.

"Пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину. Отметим, что с начала открытого вторжения в Украину Россия попала как минимум в три гражданских судна в Черном море" , - добавили в ведомстве.

Напомним, что ночью 26 февраля вражеский дрон атаковал корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников". Впоследствии беспилотник был сбит на подлете к Черноморская, а корабль продолжил службу.