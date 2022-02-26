СБУ: в Донецке планируют химатаку, раздают противогазы
В Донецке местным боевикам и российским военным раздают противогазы. По разведданным, они намерены совершить диверсию - химическую атаку, чтобы обвинить в этом Украину, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.
Об этом говорится в заявлении СБУ.
"Имеем разведывательную информацию из временно оккупированного Донецка. Там оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность провокации, подрыва промышленных емкостей с химическими веществами", - говорится в сообщении.
По данным Службы безопасности, в этой диверсии в отношении мирного населения планируют обвинить украинских военных.
"Мы заявляем, что в отличие от российских оккупантов Украина не прибегает к таким методам. Призываем наших граждан на временно оккупированной территории быть бдительными!", - добавили в ведомстве.