СБУ: в Донецке планируют химатаку, раздают противогазы

В Донецке местным боевикам и российским военным раздают противогазы. По разведданным, они намерены совершить диверсию - химическую атаку, чтобы обвинить в этом Украину, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении СБУ.

"Имеем разведывательную информацию из временно оккупированного Донецка. Там оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность провокации, подрыва промышленных емкостей с химическими веществами" , - говорится в сообщении.

По данным Службы безопасности, в этой диверсии в отношении мирного населения планируют обвинить украинских военных.