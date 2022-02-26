Возле пункта пропуска из Приднестровья задержали диверсантов

Военнослужащие Государственной пограничной службы задержали двух диверсантов возле пункта пропуска "Кучурган". Они фотографировали военные объекты и инфраструктуру, пишет пресс-служба МВД, сообщает РБК-Украина.

"Российские прихвостни фотографировали военные объекты и инфраструктуру пункт пропуска "Кучурган". Их пограничники схватили. Во время задержания диверсанты разбили телефон" , - пишет пресс-служба МВД.

После осмотра микроавтобуса диверсантов, военные обнаружили спальные мешки и вещи, подтверждающие их деятельность. Также при себе оккупанты имели паспорта непризнанной ПМР.

Напомним, что диверсанты расставят в городах Украины разные метки. В КГГА объяснили, что нужно делать в таких случаях.