Украинцы будут бесплатно пользоваться польской железной дорогой

Польская железная дорога в рамках гуманитарной помощи предоставила жителям Украины разрешение на бесплатное пользование поездами категории TLK и IC до 25 марта, пишет пресс-служба УЗ, сообщает РБК-Украина.

В частности, все, что нужно - показать при посадке в поезд паспорт или другой документ, удостоверяющий гражданство.

"Очень благодарны польским коллегам за сотрудничество и помощь в эти сложные для Украины времена" , - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця назначила эвакуационные рейсы из Киева на запад Украины.