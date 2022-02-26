Кремль: Путин приостанавливал наступление, но Киев отказался от переговоров

Кремль: Путин приостанавливал наступление, но Киев отказался от переговоров
Фото: Facebook

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин в пятницу приказал приостановить наступление на Украину в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение оккупантов продолжилось, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера днём в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий, президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил Российских во﻿йск. Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днём возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции", – сказал Песков.

Он также заявил, что санкции Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.

"Далее потребуется анализ, чтобы выработать ответные меры такие, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", - сказал Песков.
"И разумеется, меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба этих санкций, бесперебойного функционирования всех отраслей нашей экономики, систем нашей экономики. Все возможности, потенциал для этого есть", - уверяет он.
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