Правительство: Нидерланды передадут Украине сотни ракет Stinger

Нидерланды передадут Украине 200 снарядов для зенитно-ракетных комплексов Stinger. Они должны поступить "в кратчайшие сроки", сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в совместное письмо глав МИД и Минобороны Нидерландов к их парламенту. Отметим, что этими ракетами украинские военные смогут сбивать самолеты и вертолеты российских оккупантов.

"Этот запрос был подвергнут тщательному анализу критериев экспорта оружия, но процесс ускорен в связи с исключительными обстоятельствами" , – сказано в этом письме.

Stinger – это ракета класса "земля-воздух" с инфракрасным наведением. Их длина – 1,5 метра, а вес – более 16 килограммов. При скорости 2400 километров в час они могут применяться по целям в радиусе от 0,5 до 5 километров.