Зеленский: Турция закроет военным кораблям РФ проход в Черное море

Президент Владимир Зеленский заявил, что Турция закроет российским военным кораблям проход в Черное море, сообщает Новое время.

В своем Twitter Зеленский рассказал об итогах переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Благодарю своего друга, господина президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и турецкий народ за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!" , — написал он.

Новость дополняется