МИД: Румыния закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний РФ

Румыния запретила российским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, сообщает Интерфакс-Украина.

"Румыния только что присоединилась к другим странам-членам ЕС в запрете авиакомпаниям России летать в нашем воздушном пространстве. Румыния призывает всех партнеров и союзников предпринять такие действия, поскольку мы по-прежнему решительно поддерживаем Украину. Украина не одинока и нужны санкции за агрессию РФ" , - написал Ауреску в Twitter в субботу.

Румыния стала восьмой страной, закрывшей свое воздушное пространство для российских самолетов.