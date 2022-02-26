ОГА: войска РФ обстреляли Чернигов из "Градов", загорелась многоэтажка

Черниговская областная госадминистрация заявила, что российские войска обстреливают город из "Градов", сообщает Новое время.

На улице Белова в Чернигове заметили, как горит квартира на верхних этажах многоэтажки.

По данным местных СМИ, в областной больнице выбиты стекла: в хирургическом корпусе, старой котельной и в пищеблоке вылетели окна, которые были в деревянных рамах. Металлопластиковые выстояли.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус призвал население города, которое не участвует в отрядах терробороны и обороне города, спрятаться в укрытие, если это невозможно – быть дома.