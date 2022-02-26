Кулеба: началась подготовка к отключению России от SWIFT

Россию отключают от системы международных банковских платежей SWIFT, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии - от Президента Украины до атташе в украинском посольстве" , - написал Кулеба.