Кулеба: началась подготовка к отключению России от SWIFT
Россию отключают от системы международных банковских платежей SWIFT, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии - от Президента Украины до атташе в украинском посольстве", - написал Кулеба.
"Спасибо также тысячам людей, в частности украинской диаспоре, которые давят на свои правительства для поддержания этого решения. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины", - добавил он.