В Киеве раздали 25 тысяч автоматов и 10 миллионов патронов

В Киеве бойцам территориальной обороны раздали оружие. Выдано около 25 тысяч автоматов и 10 миллионов патронов, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Приветствую всех. Я в Киеве. Работаем и организовываем полностью оборону от ДРГ, выдачу оружия. Выдано более 25 тыс. единиц оружия и около 10 млн. патронов, РПГ, гранат. Киев будет однозначно защищаться! Защищаться и сражаться до последнего!" , - написал Монастырский.