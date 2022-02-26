Россия пытается завести переговоры в тупик, - Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление России о том, что украинская сторона якобы отказалась от переговоров. Подоляк назвал эту позицию РФ частью их тактики, сообщает РБК-Украина.

“Всякая война неизбежно завершается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров - часть их тактики”, - сообщил Подоляк .

По словам советника руководителя ОП, Россия пытается завести переговоры в тупик еще до их начала. Подоляк считает, что переговоры должны основываться на здравом смысле и быть такими, чтобы можно было создать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.