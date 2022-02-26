Президент Польши выступил за ускоренное вступление Украины в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поддерживает вступление Украины в ЕС. Это, по его словам, необходимо сделать немедленно, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Польша поддерживает ускоренный путь членства Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а переговоры о членстве следует начать безотлагательно после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на восстановление. Это принадлежит Украине" , - написал он.

Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkowstwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 26, 2022

Cегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что наступил решающий момент для того, чтобы принять Украину в ЕС.