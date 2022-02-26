Мэр Чернигова: город никому не сдадим

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к гражданам, имеющим оружие, получить задачи по защите города. Он заверил, что "город мы никому не сдадим", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Мужчины с оружием, способные охранять своим оружием наш город, пожалуйста, подтягивайтесь на место дислокации Верени-2 для получения заданий. Сегодня все, что можно сделать, мы делаем для организации обороны города. И город мы никому не сдадим. Нам рассказывают об истории - мы покажем историю. Если кто-то заблудится и будет искать выход на Россию - мы подскажем, где он" , - заявил Атрошенко.

Всех гражданских черниговцев Атрошенко призвал находиться в укрытиях.

"Уважаемые черниговцы, прошу сохранять всех спокойствие. Гражданские жители, прошу находиться в укрытиях. Желательно всех в укрытиях. Добра и здоровья! Слава Украине!" , - сказал мэр Чернигова.

Ранее сообщалось, что Чернигов обстреляли из "Градов".