МВД просит сообщать о перемещении российских войск через чат-бот в Telegram

Правоохранители просят сообщать о перемещении российских войск с помощью специально созданного чат-бота "Stop Russian War", сообщает Деловая столица.

"Видите российские войска и технику? Заметили вражеские ДРГ? Сообщите об этом немедленно! Для этого создан специальный ОФИЦИАЛЬНЫЙ чат-бот в Telegram" , — говорят в министерстве.

Адрес чат-бота — https://t.me/stop_russian_war_bot.

Он получает и передает информацию в соответствующие штабы реагирования.

В случае перебоев в работе бота информацию просят посылать в личные сообщения телеграмм-аккаунту @stop_russian_war.

Минцифры запустили обновленную услугу. Отныне деньги с поддержки можно потратить на помощь украинской армии.