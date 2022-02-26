Погранслужба: защитники острова Змеиный могут быть живы

Украинских пограничников и военных, оборонявших остров Змеиный, могли захватить в плен и доставить в Севастополь, сообщает Новое время.

Об этом заявили в Госпогранслужбе.

"Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины, которые находились на острове. Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие, поступила перед тем, как с защитниками потерялась связь" , - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 24 февраля российские оккупационные войска вели обстрелы из корабельных вооружений и применили боевую авиацию по пограничникам и военным ВСУ на острове Змеиный.

"По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен. До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ — сдаваться никто не будет… Пограничники и бойцы ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника" , — добавили в ГПСУ.

Сейчас ГПСУ вместе с ВСУ проводят работу по идентификации наших военных. В ведомстве надеются, что информация об их гибели не подтвердится.

24 февраля украинская сторона сообщила, что российские войска захватили украинский остров Змеиный в Черном море, в результате чего погибли 13 пограничников. Отмечалось, что к нему подошли два российских военных корабля, крейсер "Москва" и патрульный корвет "Василий Быков", и предложили бойцам Измаильского пограничного отряда, находившимся на острове, сдаться. Они отказались.